США ввели санкции против российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка"
Российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" был включен в "черный" список министерства финансов США. Решение о наложении санкций на учреждение принято на фоне выявления его связи с государственной нефтяной корпорацией Боливарианской Республики PDVSA, которая, к слову, также находится в данном перечне.
Об этом говорится в сообщении OFAC - подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области ограничительных мер.
"Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Боливарианской Республики", - цитирует "Интерфакс" главу ведомства Стивена Мнучина.
Стоит отметить, что на конец прошлого года "Еврофинанс Моснарбанк" занимал 78-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100". Россия и Венесуэла владеют данный учреждением через ВТБ, Газпромбанк и Фонд развития Fonden.
Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне еще на прошлой неделе говорили о возможном введении санкций в отношении стран и компаний, сотрудничающих с официальным Каракасом.
Митинг в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU