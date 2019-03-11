2019-03-11T18:23:21+03:00
Политика

США ввели санкции против российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка"

Решение принято в рамках противодействия "нелегитимному режиму" президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США ввели санкции против российско-венесуэльского банкаСША ввели санкции против российско-венесуэльского банкаФото: REUTERS
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Российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" был включен в "черный" список министерства финансов США. Решение о наложении санкций на учреждение принято на фоне выявления его связи с государственной нефтяной корпорацией Боливарианской Республики PDVSA, которая, к слову, также находится в данном перечне.

Об этом говорится в сообщении OFAC - подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области ограничительных мер.

"Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Боливарианской Республики", - цитирует "Интерфакс" главу ведомства Стивена Мнучина.

Стоит отметить, что на конец прошлого года "Еврофинанс Моснарбанк" занимал 78-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100". Россия и Венесуэла владеют данный учреждением через ВТБ, Газпромбанк и Фонд развития Fonden.

Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне еще на прошлой неделе говорили о возможном введении санкций в отношении стран и компаний, сотрудничающих с официальным Каракасом.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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