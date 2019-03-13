Совфед одобрил закон о борьбе с оскорблением государственных символов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-13T14:49:17+03:00

Параллельно были приняты также поправки в КоАП, устанавливающие штрафы за нарушение новых правил

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Совет Федерации одобрил закон, который предусматривают блокировку онлайн-материалов, оскорбляющих российское общество, государственные символы и институты власти. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в среду, 13 марта.

В пользу документа высказались 145 сенаторов, трое проголосовали против, еще четверо предпочли воздержаться.

Сайт kp.ru писал о то, что проект определяет порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и нравственность, а также выражающей явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции РФ и госорганам. Нарушение нового закона может грозить штрафом или арестом.

Сопутствующий документ с соответствующими поправками в административный кодекс также был одобрен Совфедом в среду. Так, за распространение оскорбительных материалов нужно будет заплатить от 30 до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении правонарушения - 100-200 тыс. рублей. Если же данное лицо еще раз заметят за публикацией подобных постов, то штраф составит до 200-300 тыс. рублей. Кроме того, при рецидивах можно попасть в тюрьму на срок до 15 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695862" frameborder="0"></iframe> Госдума запретила оскорблять государство.Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление государства

ИСТОЧНИК KP.RU