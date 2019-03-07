Госдума одобрила закон о борьбе с оскорблением государственных символов

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-07T13:28:22+03:00

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о борьбе с материалами, оскорбляющими общество и институты власти России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентарии также утвердили введение наказания за проявление неуважения к власти в интернете [видео]

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о борьбе с материалами, оскорбляющими общество и институты власти России. Авторами данного проекта являются глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, его заместитель Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

В документе определяется порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей "человеческое достоинство и общественную нравственность", а также выражающей "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Блокировка подобного контента будет осуществляться Роскомнадзором совместно с Генеральной прокуратурой.

Парламентарии также одобрили законопроект о введении административной ответственности за оскорбление государственных символов и институтов. Соответствующие поправки были внесены в статью 20.1 "Мелкое хулиганство" КоАП РФ: отныне за распространение материалов, оскорбляющих общество, символы государства и институты власти предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей, причем при повторных нарушениях суммы штрафов будут возрастать.

Данные законопроекты будут рассмотрены Советом Федерации на следующей неделе. "Законы будут рассмотрены Советом Федерации на заседании 13 марта", - заявил в интервью агентству РИА Новости один из авторов этих проектов сенатор Андрей Клишас.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695862" frameborder="0"></iframe> Госдума запретила оскорблять государство.Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление государства

ИСТОЧНИК KP.RU