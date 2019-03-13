Трамп прокомментировал идею об отмене смертной казни в Калифорнии

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-13T15:58:14+03:00

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В среду, 13 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал идею

отмены смертной казни в Калифорнии. Глава государства раскритиковал губернатора штата Гэвина Ньюсома.

"Вопреки мнению избирателей губернатор Калифорнии намерен отменить казнь 737 хладнокровных убийц. Друзья и родственники жертв не в восторге от этого решения, и я тоже!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru со ссылкой на американские СМИ, власти штата Калифорния задумались об отмене практики смертной казни. По данным местного телевидения, об этом объявит губернатор Ньюсом на брифинге в среду вечером.

Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию США, стал губернатором Калифорнии на выборах в прошлом году. Он вступил в должность 7 января текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU