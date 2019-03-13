В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
В одной из школ города Сан-Пауло в Бразилии в среду двое школьников устроили стрельбу. Они убили шесть человек — пятерых учеников и школьного чиновника, а затем покончили с собой. О происшествии сообщил телеканал Globo.
«Двое подростков в капюшонах открыли огонь в школе около 9:30 по местному времени. Пока нет информации о раненых в результате нападения. Учреждение было изолировано полицией, вокруг много плачущих студентов и сотрудников», - сказано в сообщении телеканала.
Известно, что незадолго до нападения полицию вызвали из-за еще одного инцидента с огнестрельным оружием неподалеку от школы. Полицейские проезжали мимо учебного заведения, когда услышали крики детей. Пока неизвестно, связаны ли эти случаи между собой.
Похожая трагедия произошла 17 октября в Керчи. Студент местного колледжа взорвал бомбу и расстрелял людей прямо в здании. После этого он покончил с собой. В результате происшествия на данный момент погиб 21 человек.
Стрельба в школе в Бразилии.
ИСТОЧНИК KP.RU