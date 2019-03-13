2019-03-13T17:26:42+03:00
Авто

Автоэксперт поддержал создание базы экологической классификации автомобилей

И рассказал, как логичнее было бы воплотить данную идею в жизнь
Елена АКИМОВА
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Автоэксперт поддержал идею с экологической классификацией автотранспортаАвтоэксперт поддержал идею с экологической классификацией автотранспортаФото: Евгения ГУСЕВА
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К 2021 году в стране может появиться база автомобилей, принадлежащих к экологическому классу. Новшество опробуют на автомобилистах Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь будет введен запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса в определенных районах городов. Легковушки с двигателями

«Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» окажутся нарушителями. Фиксировать движение такого транспорта будут с помощью камер, а потом владельцы получат штраф. Для того, чтобы создать большую базу, нужно провести много работы. Сегодня 70% авто не имеют отметку об экологической классификации.

Автомобильный эксперт Игорь Можаретто уверен, что процедура маркировки должна быть бесплатной и максимально быстрой. Для того, чтобы упростить задачу нужно составить список всех автомобилей, которые есть на российском рынке с указанием года, модификации, принадлежности к тому или иному экологическому классу. Это позволит оперативно отнести авто в нужную категорию.

- Подобная практика есть в Германии. На машину прикрепляется табличка с соответствующей информацией. Это разумно и вписывается в нашу концепцию по борьбе за экологию, - прокомментировал Моржаретто ИА «НСН».

По данным ГИБДД всего в России более 20 млн машин возрастом старше десяти лет.

В январе власти Москвы сообщили, что поддерживают предложение правозащитников ограничить движение по городу легковых автомобилей низких экологических классов. Об этом мэр столицы Сергей Собянинсообщил в письме Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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