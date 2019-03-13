США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400

СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-13T18:22:25+03:00

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Власти США продолжат вести переговоры с Турцией по продаже своих противоракетных комплексов, если Анкара откажется от российских С-400. Об этом в среду заявила и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

«Мы продолжим обсуждать потенциальную продажу зенитных ракетных комплексов Patriot с Турцией только в том случае, если она возьмет на себя обязательство не принимать С-400», - цитирует ТАСС слова Уилбаргер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Комплекс Patriot стоит на вооружении армии США и стран-союзников, среди которых Япония, Германия, Кувейт и Иордания. Patriot предназначен для противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах.

С-400 – зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая находится на вооружении России, Белоруссии и Китая. Турция заявила о соглашении на поставку российских ЗРК в апреле 2017. Первые поставки планировали начать уже в этом году. США пригрозили Анкаре «серьезными последствиями», если она не откажется от С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU