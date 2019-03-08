Суд над Манафортом не выявил сговора с Россией

СЕГОДНЯ 06:05 2019-03-08T06:05:40+03:00

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Во время расследования и суда по делу экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта не выявлено никакого сговора с Россией. Об этом 7 марта заявил адвокат Кевин Даунинг.

«Вы увидели сегодня то, о чем мы говорили с первого дня: нет абсолютно никаких свидетельств в пользу того, чтобы Пол Манафорт был вовлечен в какой-либо сговор с каким-либо официальным лицом властей России», –– сказал он.

Кроме того, судья выносивший приговор признал, что обвинения против Манафорта не связаны с Россией, передает РИА Новости.

В четверг суд Вирджинии приговорил экс-главу предвыборного штаба Трампа к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые нарушения. Его признали виновным в подаче ложной налоговой декларации, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных счетов. А 13 марта в Вашингтоне Манафорту вынесут еще один приговор по обвинению в давлении на свидетелей.

Напомним, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU