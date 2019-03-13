Генпрокурор Украины заявил, что ФСБ перекрыла поставки деталей для украинского ВПК

СЕГОДНЯ 20:25 2019-03-13T20:25:49+03:00

Такое высказывание Юрий Луценко сделал на заседании следственной комиссии Рады по расследованию хищений в армии

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ помешала поставкам из России деталей для украинского военно-промышленного комплекса. Такое высказывание он сделал в ходе заседании следственной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в армии.

По мнению Луценко, именно благодаря различным схемам, применяемым в "Укроборонпроме", получилось выпустить украинские противовоздушные ракеты среднего радиуса действия, передает РИА Новости.

Напомним, ранее проект журналистских расследований Bihus.info опубликовал материал о крупных хищениях в украинском военном комплексе. По мнению журналистов, к схемам причастны приближенные к Порошенко госслужащие.

В частности, отмечается, что с 2016 года сын первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его деловой партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза реализовывали предприятиям ВПК комплектующие для военной техники, устанавливая наценку до 300 процентов. Детали завозились нелегально из России или скупались на военных складах на Украине, утверждают авторы расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU