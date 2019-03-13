2019-03-13T20:25:49+03:00
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что ФСБ перекрыла поставки деталей для украинского ВПК

Такое высказывание Юрий Луценко сделал на заседании следственной комиссии Рады по расследованию хищений в армии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ФСБ помешала поставкам из России деталей для украинского военно-промышленного комплекса. Такое высказывание он сделал в ходе заседании следственной комиссии Верховной рады по расследованию хищений в армии.

По мнению Луценко, именно благодаря различным схемам, применяемым в "Укроборонпроме", получилось выпустить украинские противовоздушные ракеты среднего радиуса действия, передает РИА Новости.

Напомним, ранее проект журналистских расследований Bihus.info опубликовал материал о крупных хищениях в украинском военном комплексе. По мнению журналистов, к схемам причастны приближенные к Порошенко госслужащие.

В частности, отмечается, что с 2016 года сын первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, его деловой партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза реализовывали предприятиям ВПК комплектующие для военной техники, устанавливая наценку до 300 процентов. Детали завозились нелегально из России или скупались на военных складах на Украине, утверждают авторы расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit
Произошел сбой в работе Facebook и Instagram
«Это все Фотошоп!»: Трамп прокомментировал слухи о двойнике жены
ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе
Суд приговорил бывшего главу штаба Трампа к 7,5 годам тюрьмы
В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко
Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе
Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах
Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться
Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая
Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора
В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе
США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400
США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»
На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность
В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%