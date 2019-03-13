Адепты новой украинской церкви захватили храм УПЦ в Ровненской области

13 Март 23:28 2019-03-13T23:28:13+03:00

Представители ПЦУ закрыли здание церкви, не пускают в него прихожан и запугивают настоятеля

Изменить размер текста: A A

В селе Селец Ровненской области Украины адепты так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили и захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в среду в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Представители канонической церкви рассказали, что захватчики навесили на двери церкви свои замки и не пускают в нее прихожан, а также запугивают настоятеля протоиерея Николая Иваничко. В УПЦ подчеркнули, что эти действия противозаконны, поскольку религиозная община имеет документы, подтверждающие ее право собственности на храм и землю, передает ТАСС.

Это не первый случай захвата приверженцами новой украинской церкви храмов УПЦ. С 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены десятки храмов.

Как сообщал сайт kp.ru каноническая Украинская православная церковь отказалась признавать религиозную структуру, созданную 15 декабря по итогам "объединительного собора" в Киеве, в результате объединения двух раскольнических церквей.

ИСТОЧНИК KP.RU