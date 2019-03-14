Банк России отозвал лицензию у РТС-банка

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-14T07:59:27+03:00

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В четверг, 14 марта, Банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк, Тольятти).

12 марта на сайте РТС-банка появилось сообщение о том, что кредитная организация временно не обслуживает карты Visa, так как является партнером Еврофинанс Моснарбанка по этой платежной системе.

По информации регулятора на 31 мая прошлого года, 745 уставного капитала РТС-банка принадлежали Ирине Махлай, а 26% - и брату ее мужа Андрею Махлаю.

Напомним, 13 марта Visa и MasterCard объявили о приостановке членства Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах. Это произошло после попадания указанного банка в санкционный список OFAC за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA. Еврофинанс Моснарбанк объявил своим клиентам - владельцам карт, что в ближайшее время они будут переведены на платежную систему "Мир".

ИСТОЧНИК KP.RU