Банк России отозвал лицензию у РТС-банка
В четверг, 14 марта, Банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк, Тольятти).
12 марта на сайте РТС-банка появилось сообщение о том, что кредитная организация временно не обслуживает карты Visa, так как является партнером Еврофинанс Моснарбанка по этой платежной системе.
По информации регулятора на 31 мая прошлого года, 745 уставного капитала РТС-банка принадлежали Ирине Махлай, а 26% - и брату ее мужа Андрею Махлаю.
Напомним, 13 марта Visa и MasterCard объявили о приостановке членства Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах. Это произошло после попадания указанного банка в санкционный список OFAC за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA. Еврофинанс Моснарбанк объявил своим клиентам - владельцам карт, что в ближайшее время они будут переведены на платежную систему "Мир".
ИСТОЧНИК KP.RU