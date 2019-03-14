2019-03-14T07:59:27+03:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у РТС-банка

Лицензия отозвана с 14 марта
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Центробанк отозвал лицензию у РТС-банкаЦентробанк отозвал лицензию у РТС-банкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 14 марта, Банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк, Тольятти).

12 марта на сайте РТС-банка появилось сообщение о том, что кредитная организация временно не обслуживает карты Visa, так как является партнером Еврофинанс Моснарбанка по этой платежной системе.

По информации регулятора на 31 мая прошлого года, 745 уставного капитала РТС-банка принадлежали Ирине Махлай, а 26% - и брату ее мужа Андрею Махлаю.

Напомним, 13 марта Visa и MasterCard объявили о приостановке членства Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах. Это произошло после попадания указанного банка в санкционный список OFAC за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA. Еврофинанс Моснарбанк объявил своим клиентам - владельцам карт, что в ближайшее время они будут переведены на платежную систему "Мир".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Flightradar: Полеты Boeing 737 МАХ полностью прекращены по всему миру
Instagram восстановил свою работу после сбоя
"Хороший разговор": глава МИД Австрии заявила, что провела встречу с Владимиром Путиным
Самолет ВВС США пролетел над территорией России
Обвиняемая в даче взяток актриса Лори Лафлин сдалась ФБР
На выходных в Венесуэле начнется второй этап военных учений
Разведка США обеспокоена участием китайской Huawei в прокладке подводных кабелей
У берегов Италии обнаружили уникальный коралловый риф
Washington Post: США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
Погода в Москве на 14 марта 2019 года: ожидается до 3 градусов тепла
Госдепартамент обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Депутат Рады заявил о "космических потерях" украинской армии в Донбассе
В Facebook прокомментировали массовый сбой в работе соцсети
Корабль ВМС США не может зайти в порт в Персидском заливе из-за вспышки свинки
Помпео и Гутерриш в Вашингтоне обсудили Венесуэлу, Йемен и КНДР