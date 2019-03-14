2019-03-14T08:30:43+03:00
Политика

Самолет ВВС США пролетел над территорией России

Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 заметили в зоне действия приемника Читы
Екатерина БОЛГОВА
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Американский военный самолет пролетел над территорией РоссииАмериканский военный самолет пролетел над территорией РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Самолет Военно-воздушных сил США пролетел над территорией России. Наблюдательный полет был совершен в рамках Договора по открытому небу.

Как передает мониторинговый ресурс PlaneRadar, самолет Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен в зоне действия приемника Читы в 06:35 мск в четверг, 14 марта.

Самолет Boeing ОС-135B не предназначен для использования вооружения, он прошел международное освидетельствование с участием российской стороны.

Самолет ВВС США совершил пролетел над территорией России. Фото: PlaneRadar/Twitter

Самолет ВВС США совершил пролетел над территорией России. Фото: PlaneRadar/Twitter

Накануне наблюдательный полет был совершен американским самолетом в районе Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, он был зафиксирован в районе Читы 11 марта.

Напомним, договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году для укрепления доверия в международном сообществе после холодной войны. В рамках договора государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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