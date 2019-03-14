2019-03-14T08:49:21+03:00
В мире

"Хороший разговор": глава МИД Австрии заявила, что провела встречу с Владимиром Путиным

Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Австрии Карин КнайсльГлава МИД Австрии Карин КнайсльФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во время своего визита в Москву провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на австрийское новостное агентство APA, встреча Кнайсль и Путина продолжалась полтора часа.

"Это был обзор политической ситуации в мире. Просто хороший разговор", - заявила Кнайсль австрийским журналистам.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила российскую столицу с визитом 11-12 марта. Во время поездки она провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречу с российским коллегой Кнайсль пришла в павловопосадском платке. «Глава МИД Австрии прибыла в особняк на Спиридоновке в павловопосадской шали, накинутой на горчичный пиджак. Ей удивительно идет!» - прокомментировала наряд австрийского дипломата официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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