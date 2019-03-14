"Хороший разговор": глава МИД Австрии заявила, что провела встречу с Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во время своего визита в Москву провела встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает газета Kleine Zeitung со ссылкой на австрийское новостное агентство APA, встреча Кнайсль и Путина продолжалась полтора часа.
"Это был обзор политической ситуации в мире. Просто хороший разговор", - заявила Кнайсль австрийским журналистам.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила российскую столицу с визитом 11-12 марта. Во время поездки она провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречу с российским коллегой Кнайсль пришла в павловопосадском платке. «Глава МИД Австрии прибыла в особняк на Спиридоновке в павловопосадской шали, накинутой на горчичный пиджак. Ей удивительно идет!» - прокомментировала наряд австрийского дипломата официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU