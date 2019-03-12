Глава МИД Австрии пришла на встречу с Лавровым в павловопосадском платке

СЕГОДНЯ 17:44 2019-03-12T17:44:17+03:00

Во вторник Карин Кнайсль и министр иностранных дел РФ провели переговоры в Москве [видео]

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Во вторник, 12 марта, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве, пришла на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в павловопосадском платке.

Причем официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уже оценила наряд австрийского дипломата. «Глава МИД Австрии прибыла в особняк на Спиридоновке в павловопосадской шали, накинутой на горчичный пиджак. Ей удивительно идет!» - написала Захарова на своей странице в Facebook.

А спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов отметил в своем Twitter: «Это как если бы Лавров пришел на переговоры в Вене в тирольской шляпе с пером».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696669" frameborder="0"></iframe> Глава МИД Австрии Карин Кайсль приехала на переговоры к Сергею Лаврову в павловопосадском платке.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, как познакомилась с президентом РФ Владимиром Путиным, а также призналась, что курила вместе с Сергеем Лавровым.

ИСТОЧНИК KP.RU