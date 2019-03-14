2019-03-14T10:32:53+03:00
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков

На первом месте рейтинга оказался владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман
Екатерина БОЛГОВА
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Совладелец «Альфа-Групп» Михаил ФридманСовладелец «Альфа-Групп» Михаил ФридманФото: Михаил ФРОЛОВ
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Журнал Forbes составил рейтинг список самых богатых российских холостяков. В список попали 14 бизнесменов России, некоторые из которых в разводе или никогда не были женаты.

Первое место занял 54-летний совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Его состояние оценили в 15,1 млрд долларов. Фридман более 10 лет находится в разводе, у него четверо детей.

Вторую строчку рейтинга самых богатых холостяков занял 52-летний владелец компании Millhouse и футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович (12,4 млрд долларов). Он тоже в разводе, воспитывает семерых детей. Третьим стал владелец группы ОНЭКСИМ 53-летний Михаил Прохоров (9,8 млрд долларов), который никогда не был в браке.

Замыкают пятерку 52-летний глава футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев с состоянием в 6,8 млрд долларов и руководитель банковской группы «Альфа-банка» 63-летний Петр Авен (5,2 млрд долларов).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, тот же Фридман был ранее назван Forbes самым богатым жителем Лондона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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