2019-03-14T11:39:38+03:00
Общество

Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Данный законопроект был внесен в Государственную Думу президентом Владимиром Путиным
Марина ВЕНЦОВА
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Госдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГГосдума приняла в окончательном чтении закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная Дума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок (ОПГ). Согласно проекту закона, за создание или руководство преступным сообществом осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, за участие в собраниях организаторов - на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Вместе с тем, штрафы повышаются за преступные деяния, которые совершены лицом высшего положения в преступной иерархии. Теперь они будут наказаны лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 миллионов рублей и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, законом предусмотрен отдельный вид наказания в виде лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Теперь законом исключается возможность применения условного осуждения. Однако лицо, которое ранее состояло в организованной преступной группировке, но которое покинуло его, или в целях раскрытия преступной деятельности находится в сотрудничестве с правоохранительными органами, будет освобождено от уголовной ответственности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до внесения данных законодательных изменений "воров в законе" наказывали лишь в случае совершения ими "общественно опасного деяния". Новый же закон вводит ответственность за сам факт лидерства в ОПГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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