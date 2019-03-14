16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-14T11:44:28+03:00

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16-летнюю девочку из Швеции Грету Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ранее она назвала себя лидером общемирового движения подростков "школьная забастовка за климат" и уже выступала на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимое и немного странное ощущение", - рассказала Тунберг газете Aftonbladet.

Отмечается, что активистка номинирована на премию мира двумя шведскими и двумя норвежскими политиками.

Как писал сайт kp.ru, 16-летняя шведка настолько прославилась своими одиночными пикетами в защиту окружающего мира перед шведским парламентом и выступлениями, что стала символом борьбы против изменений климата в мире. В Давос она приехала на поезде, так как принципиально не путешествует на самолетах из экологических соображений.

16-летняя девочка из Швеции выступила с научным докладом на Всемирном экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU