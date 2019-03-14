Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-14T13:02:22+03:00

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров провели переговоры с лидером венесуэльской оппозиции от имени швейцарского президента

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От имени президента Швейцарии Ули Маурера российские пранкеры Владимир Кузнецов, известный как Вован, и Алексей Столяров или Лексус провели телефонные переговоры с провозгласившим себя «временным президентом» Венесуэлы, лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.

Вован и Лексус предложил заблокировать миллионные счета действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в банке Швейцарии «Лексус Вованиаль», а потом перевести их на личный счет лидера оппозиции. «Маурер» заявил, что Гуаидо может распоряжаться этими деньгами как глава государства.

Самопровозглашенный президент выразил благодарность своему собеседнику. При этом Гуаидо подчеркнул, что благодарит как от своего имени, так от лица всех жителей Венесуэлы. Он также согласовал вопрос блокировки средств.

«Обрадованный Гуаидо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с "Маурером" на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — отметили пранкеры в комментарии для Sputnik Mundo.

Ранее Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле. Переговоры с Элиоттом Абрамсом они провели от лица президента Швейцарии Уэли Маурера российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров(Лексус). Тогда Американский политик рассказал шутникам, что Соединенные Штаты не планируют на самом деле вводить войска в Боливарианскую республику.

ИСТОЧНИК KP.RU