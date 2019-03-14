2019-03-14T13:02:22+03:00
В мире

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров провели переговоры с лидером венесуэльской оппозиции от имени швейцарского президента
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments10
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили ГуаидоРоссийские пранкеры Вован и Лексус позвонили ГуаидоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

От имени президента Швейцарии Ули Маурера российские пранкеры Владимир Кузнецов, известный как Вован, и Алексей Столяров или Лексус провели телефонные переговоры с провозгласившим себя «временным президентом» Венесуэлы, лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.

Вован и Лексус предложил заблокировать миллионные счета действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в банке Швейцарии «Лексус Вованиаль», а потом перевести их на личный счет лидера оппозиции. «Маурер» заявил, что Гуаидо может распоряжаться этими деньгами как глава государства.

Самопровозглашенный президент выразил благодарность своему собеседнику. При этом Гуаидо подчеркнул, что благодарит как от своего имени, так от лица всех жителей Венесуэлы. Он также согласовал вопрос блокировки средств.

«Обрадованный Гуаидо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с "Маурером" на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — отметили пранкеры в комментарии для Sputnik Mundo.

Ранее Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле. Переговоры с Элиоттом Абрамсом они провели от лица президента Швейцарии Уэли Маурера российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров(Лексус). Тогда Американский политик рассказал шутникам, что Соединенные Штаты не планируют на самом деле вводить войска в Боливарианскую республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами
В аэропорту Калифорнии столкнулись два самолета
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX
Песков: планы испытать ракеты являются логическим продолжением позиции США по ДРСМД
Могерини назвала условия, при которых ЕС будет выделять средства для Сирии
Вице-адмирал Украины считает бесполезным «москитный флот» страны
Адвокат Пола Уилана заявил, что он обвиняется в России в шпионаже в интересах США
В Подмосковье 10 человек пострадало в результате столкновения автобуса и автомобиля
Налоговики берут пример с «Лидеров России»
Эксперты заявили, что в 2019 году российские банки получат рекордную прибыль
Медведев согласовал строительство скоростной железной дороги от Москвы до Нижнего Новгорода
У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода
16-летнюю девочку из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира
"Черные ящики" разбившегося Boeing 737 отправили для расшифровки во Францию
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ
Надежду Куликову, бросившую сына в парке "Лосиный остров", оставили в СИЗО
Бизнесу предложат льготные кредиты со ставкой, равной ключевой ЦБ
Женщина отказалась целоваться с Порошенко на митинге
В Госдуме считают, что Швецию пытаются втянуть в антироссийский хор
Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков