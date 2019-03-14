В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-14T16:28:32+03:00

Добровольный налог на самостоятельную деятельность введен в России в качестве эксперемента с 1 января 2019 года Фото: Анастасия Осипова

На сегодняшний день их 40 тысяч человек

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Число самозанятых граждан, зарегистрированных в специальном приложении, составило 40 тысяч человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Система оплаты налога на через приложение "Мой налог" оказалась очень удобной для граждан. Люди могут легко и быстро установить его на телефон и зарегистрироваться в нем. С помощью приложения пользователи могут оплачивать налог с наименьшими затруднениями. Для физических лиц он составляет 4% от прибыли, для юридических - 6%. Приложение оправдало себя и все больше людей хотят платить налоги.

Напомним, как ранее писал сайт Kp.ru, добровольный налог на самостоятельную деятельность введен в России в качестве эксперемента с 1 января 2019 года. Пока он действует только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. К самозанятым относятся люди, работающие самостоятельно, получающие прибыль не более 200 тысяч рублей в месяц и не использующие наемный труд.

ИСТОЧНИК KP.RU