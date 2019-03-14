2019-03-14T18:33:09+03:00
В мире

«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию

Их изучением займутся французские специалисты
Елизавета ФРОЛОВА
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При крушении погибли 157 человекПри крушении погибли 157 человекФото: REUTERS
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Бортовые самописцы с разбившегося в Эфиопии авиалайнера в четверг доставили во Францию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французское телевидение.

«Изучением "черных ящиков" займется французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации», - сказано в сообщении издания.

Как ранее сообщала kp.ru, Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта недалеко от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. В авиакатастрофе погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Причины происшествия еще не установлены. Профессиональный пилот Кирилл Рычков в интервью kp.ru предположил, что самолет могла погубить новая автоматическая система управления. А президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Boeing 737 MAX 8 слишком сложные, и для них нужны не пилоты, а специалисты в области компьютерных технологий. После трагедии множество авиакомпаний приостановили эксплуатацию этой модели самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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