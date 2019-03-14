Британский парламент проголосовал за продление срока Brexit

СЕГОДНЯ 21:44 2019-03-14T21:51:44+03:00

Ранее стало известно о том, что Мэй попросила больше времени на переговоры по выходу Великобритании из ЕС Фото: REUTERS

Ранее стало известно о том, что Мэй попросила больше времени на переговоры по выходу Великобритании из ЕС

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Стало известно о том, что британские парламентарии проголосовали за продление срока Brexit.

Во вторник, 12 марта, сообщалось о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила больше времени на переговоры по выходу страны из ЕС. Политик подтвердила, что приняла решение перенести повторное голосование парламента по соглашению по Brexit. Она пообещала законодателям, что при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Евросоюзом, позволит депутатам внести новые поправки в документ о выходе из ЕС.

Напомним, что выход Великобритании из европейского сообщества запланирован на 29 марта 2019 года. На данный момент существует возможность переноса процесса Brexit, что связано с тем, что соглашение об условиях выхода парламент Британии утверждать не хочет. В свою очередь, правительство Европейского союза не готово идти на уступки и менять документ.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU