2019-02-12T19:09:05+03:00
Политика

Мэй попросила больше времени на переговоры по Brexit

Повторное голосование парламента по соглашению состоится 27 февраля [видео]
Елена Гильманова
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что приняла решение перенести повторное голосование парламента по соглашению по Brexit. Она пообещала законодателям, что при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Евросоюзом, позволит депутатам внести новые поправки в документ о выходе из ЕС.

Премьер напомнила, что ее коллеги выступили против выхода из ЕС без соглашения, однако заметила, что этого недостаточно. «Мы должны согласовать сделку, которую парламент может одобрить. И именно этого я и добиваюсь», - сказала она во вторник, 12 февраля, выступая в Палате общин британского парламента.

Мэй рассказала о внесении изменений в документ, сроках поправок, а также обратила внимание на самый ключевой вопрос границы Северной Ирландии и Республики Ирландия. Обсуждая рассмотрение соглашения, премьер подчеркнула, что для переговоров с ЕС требуется больше времени, и пообещала, что депутаты смогут вновь определить ход Brexit на голосовании.

«Когда мы достигнем прогресса, которого добиваемся, мы проведем повторное голосование по соглашению. Если предложенное правительством соглашение и политическая декларация не получат поддержки большинства, то правительство 26 февраля сделает заявление и внесет соответствующее предложение с возможностью внесения поправок», - заявили она, добавив, что голосование по данному поводу состоится 27 февраля.

Напомним, что Выход Великобритании из европеского сообщества запланирован на 29 марта 2019 года. На данный момент существует возможность переноса Brexit, поскольку соглашение об условиях выхода парламент Британии утверждать не хочет. В свою очередь, правительство ЕС не готово идти на уступки и менять документ.

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Во вторник вечером в нижней палате британского парламента прошло самое важное (и, пожалуй, наиболее скандальное) голосование за последние годы. Палата общин рассматривала «дорожную карту» по выходу из ЕС («брекситу»), предложенную премьер-министром Терезой Мэй. Но та потерпела сокрушительное поражение: 432 (из 650) депутатов проголосовали против, включая многих её однопартийцев-консерваторов. Эксперты по Британии спорят лишь, как давно у главы британского правительства не было провала такого масштаба: одни говорят, с 1924 года; другие — и вовсе с 1864-го (подробнее).

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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