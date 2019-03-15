Израиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе Газа
В ночь на пятницу, 15 марта, авиация Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Воздушная атака сала ответом на запуск двух ракет с территории палестинского анклава в сторону Тель-Авива.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в секторе Газа», - сообщила армейская пресс-служба.
Между тем, как говорится в сообщении военных еврейского государства, вскоре после начала израильских бомбардировок сработали сирены тревоги в граничащем с палестинским анклавом региональном совете Эшколь, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером в Тель-Авиве впервые за последние пять лет зазвучали сирены воздушной тревоги, которые предупреждают жителей города о ракетных обстрелах. Военные Израиля объявили, что засекли запуск двух ракет из Сектора Газа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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