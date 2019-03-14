СЕГОДНЯ 22:42 2019-03-14T22:53:36+03:00

В Израиле засекли запуск двух ракет из Сектора Газа Фото: REUTERS

В Тель-Авиве была срочно объявлена тревога

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Израильские военные засекли запуск двух ракет из Сектора Газа. В Тель-Авиве срочно объявили тревогу.

По данным агентства Reuters, сирены воздушной тревоги сработали в четверг в Тель-Авиве, в городе были слышны звуки взрывов.

На данный момент представители Армии обороны Израиля заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля этого года военные Израиля сообщили о запуске ракеты из Сектора Газа. Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь.

А месяцем ранее, 12 января, на территории южного израильского регионального совета Сдот-Негев взорвалась выпущенная из сектора Газа ракета. Снаряд упал на незаселенной местности, никто не пострадал. В ответ израильские военные обстреляли объекты ХАМАС на территории анклава.

ИСТОЧНИК KP.RU