Жертвами стрельбы в мечети в Новой Зеландии стали девять человек

СЕГОДНЯ 06:15 2019-03-15T06:27:35+03:00

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При стрельбе в мечети новозеландского города Крайстчерч погибли как минимум девять человек, ранены десятки людей, сообщает местный информационный портал Stuff со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным его собеседников, ранены от 40 до 50 верующих, шестеро пострадавших уже доставлены в городскую больницу, причем двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Персонал лечебного учреждения готовится принять остальных раненых, для них освободили отделение интенсивной терапии.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечети Крайстчерча на пятничную молитву. В здании в тот момент находилось около 300 прихожан.

По словам очевидцев, нападающих было как минимум двое, один из них был в шлеме и армейской куртке. Полиция оцепила мечеть и все прилегающие к ней улицы, на месте работают бригады «Скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU