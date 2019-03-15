2019-03-15T07:54:06+03:00
Политика

Китай надеется на взаимовыгодные результаты торговых переговоров с США

Пекин исходит из того, что сотрудничество с Вашингтоном лучше противостояния, и готов развивать отношения на основе взаимного уважения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер Госсовета КНР Ли КэцянПремьер Госсовета КНР Ли КэцянФото: REUTERS
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Китай рассчитывает, что в результате торговых переговоров с Соединенными Штатами будет заключено взаимовыгодное соглашение. Об этом в пятницу, 15 марта, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Китай и США, являясь двумя крупнейшими экономиками мира, не могут существовать раздельно друг от друга. Мы должны исходить из того, что сотрудничество лучше противостояния, и на основе принципов взаимоуважения, равенства и взаимной выгоды развивать двусторонние отношения», - сказал он.

Ли Кэцян подчеркнул, что несмотря на сложности и противоречия отношения между двумя странами всегда двигались вперед, и это должно оставаться неизменным. Он отметил, что «в последнее время на первый план вышли торгово-экономические трения», однако китайско-американские консультации по этому вопросу продолжаются, и Пекин надеется на «хорошие результаты этих переговоров, которые будут взаимоприемлемы и взаимовыгодны», передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Вашингтон с Пекином находятся на финальной стадии обсуждения торговой сделки, и близки к тому, чтобы положить конец «торговой войне», заключив соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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