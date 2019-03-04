2019-03-04T03:12:57+03:00
В мире

США с Китаем близки к заключению торговой сделки

Вашингтон и Пекин могут объявить о соглашении уже в конце марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США и Китай находятся на финальной стадии заключения торговой сделкиСША и Китай находятся на финальной стадии заключения торговой сделкиФото: REUTERS
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Соединенные Штаты и Китай близки к тому, чтобы положить конец «торговой войне», заключив соглашение. О том, что Вашингтон с Пекином находятся на финальной стадии обсуждения торговой сделки, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным ее собеседников, президент США и председатель КНР могут объявить о соглашении уже на следующей встрече, которая может состояться 27 марта, после визита Си Цзиньпина в Италию и Францию.

Результатом будущей сделки, как отмечает издание, может стать отмена большинства ограничений. В частности, Пекин предлагает снизить ввозные пошлины на многие американские товары – например, на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную и другую продукцию. А Вашингтон, со своей стороны, «рассматривает отмену большинства, если не всех, санкций, наложенных на товары из Китая в прошлом году».

Как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Штатам удастся договориться с Поднебесной и заключить «выгодную сделку» уже до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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