2019-03-15T10:29:48+03:00
В мире

В США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД

Пентагон пока не назвал конкретные сроки проведения испытания этих ракет
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В США начали производство ракет, запрещенных ДРСМДВ США начали производство ракет, запрещенных ДРСМДФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза заявил, что Соединенные Штаты начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она добавила, что для этих целей будут использованы средства, выделенные Конгрессом в 2019 финансовом году.

Балданза отметила, что США такими действиями не предприняли никаких необратимых шагов. "В случае если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения до окончания периода в шесть месяцев, что маловероятно, мы отменим наше решение приостановить выполнение своих обязательств и выйти из договора", - цитирует ее ТАСС.

При этом представитель Пентагона подчеркнула, что если позиция РФ останется прежней, то решение Соединенных Штатов "о выходе из договора останется в силе, и соглашение будет прекращено".

Ранее сайт kp.ru сообщил, что США планируют в 2019 году провести испытания ракет, которые уже более 30 лет запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В августе Пентагон наметил пуск крылатой ракеты, радиус действия которой составляет примерно тысячу километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поездка делегации Совфеда в США отменена
Володин поздравил крымчан с 5-летием воссоединения полуострова с РФ
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский спас"
В Госдепе назвали 50 потенциально опасных для США стран
Американцы сняли флаг США со своего посольства в Венесуэле
В молочный ГОСТ могут внести изменения, касающиеся антибиотиков
Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ
Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в стрельбе
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49 человек
Врачи просят не называть найденную в московской квартире девочку "маугли"
Рубль незначительно вырос по отношению к доллару на торгах ММВБ
США: ситуация в Керченском проливе препятствует поставкам СПГ Украине
В новозеландском Окленде полиция обезвредила две подозрительные сумки
ЕС ввел персональные санкции за инцидент в Керченском проливе
Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций на Украине
В России могут появиться сертификаты на отпуск для многодетных родителей
Глава крупнейшей биржи биткоинов получил условный срок в Японии
Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 48 человек
Премьер-министр Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом
Глава Минфина США не смог назвать размер госдолга страны
США планируют передать Украине еще два списанных катера
В Минске внучка выбросила пять банок с ураном, найденные в квартире бабушки
Пентагон настоял на сохранении политики нанесения превентивного удара
По обвинению в атаке на мечети в Новой Зеландии арестованы четыре человека
Военные Израиля заявили еще о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа
КНДР больше не хочет вести переговоры с США
В российском посольстве в Новой Зеландии подтвердили, что россиян в мечети не было
Выставка шедевров Ильи Репина открывается 16 марта в Третьяковской галерее