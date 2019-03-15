В США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД
Официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза заявил, что Соединенные Штаты начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она добавила, что для этих целей будут использованы средства, выделенные Конгрессом в 2019 финансовом году.
Балданза отметила, что США такими действиями не предприняли никаких необратимых шагов. "В случае если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения до окончания периода в шесть месяцев, что маловероятно, мы отменим наше решение приостановить выполнение своих обязательств и выйти из договора", - цитирует ее ТАСС.
При этом представитель Пентагона подчеркнула, что если позиция РФ останется прежней, то решение Соединенных Штатов "о выходе из договора останется в силе, и соглашение будет прекращено".
Ранее сайт kp.ru сообщил, что США планируют в 2019 году провести испытания ракет, которые уже более 30 лет запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В августе Пентагон наметил пуск крылатой ракеты, радиус действия которой составляет примерно тысячу километров.
ИСТОЧНИК KP.RU