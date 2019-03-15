В США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-15T10:29:48+03:00

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Официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза заявил, что Соединенные Штаты начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она добавила, что для этих целей будут использованы средства, выделенные Конгрессом в 2019 финансовом году.

Балданза отметила, что США такими действиями не предприняли никаких необратимых шагов. "В случае если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению соглашения до окончания периода в шесть месяцев, что маловероятно, мы отменим наше решение приостановить выполнение своих обязательств и выйти из договора", - цитирует ее ТАСС.

При этом представитель Пентагона подчеркнула, что если позиция РФ останется прежней, то решение Соединенных Штатов "о выходе из договора останется в силе, и соглашение будет прекращено".

Ранее сайт kp.ru сообщил, что США планируют в 2019 году провести испытания ракет, которые уже более 30 лет запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В августе Пентагон наметил пуск крылатой ракеты, радиус действия которой составляет примерно тысячу километров.

ИСТОЧНИК KP.RU