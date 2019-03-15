2019-03-15T10:52:11+03:00
Происшествия

В новозеландском Окленде полиция обезвредила две подозрительные сумки

Бесхозные рюкзаки были обнаружены неподалеку от вокзала
Александр ДЖУМАЕВ
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По информации издания New Zealand Herald, взрывы прогремели в районе вокзала и торгового центраПо информации издания New Zealand Herald, взрывы прогремели в районе вокзала и торгового центраФото: REUTERS
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В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде полиция уничтожила две подозрительные сумки. По информации издания New Zealand Herald, контролируемый взрыв произошел в непосредственной близости от городского вокзала.

После обнаружения бесхозных рюкзаков власти приняли решение не эвакуировать здание вокзала и расположенного неподалеку торгового центра. Район Бритомарт, где расположены эти здания, был оцеплен, после чего полиция доставила туда робота-сапера, который и уничтожил подозрительные сумки. На работу вокзала и торгового центра инцидент не повлиял.

Робот-сапёр подорвал две бомбы на вокзале Бритомарт в Окленде, Новая Зеландия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о стрельбе в нескольких мечетях города Крайстчерч. В результате нападения погибли 48 человек. По подозрению в участии в теракте были задержаны трое мужчин и одна женщина; еще один подозреваемый - уроженец Австралии Брентон Таррант - находится в розыске. Манифест Тарранта, в котором он сообщил о своих намерениях, был опубликован им в соцсетях незадолго до нападения.

Кадры трансляции расстрела в мечети Крайстчерч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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