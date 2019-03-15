Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 48 человек
Число жертв стрельбы в мечетях Новой Зеландии увеличилось до 48 человек. Такую информацию предоставила премьер-министр островного государства Джасинда Ардер.
Согласно данным AFP, операция по задержанию подозреваемых в организации и осуществлении теракта продолжается.
Напомним, что в пятницу, 15 марта, сразу несколько мечетей города Крайстчерч были атакованы вооруженными людьми. Сколько именно человек участвовали в нападении пока точно неизвестно, однако правоохранители уже арестовали трех мужчин и одну женщину. Также известно, что одним из подозреваемых является уроженец Австралии Брентон Таррант, который придерживается теории превосходства белой расы. Он, предположительно, все еще находится на свободе.
Сайт kp.ru писал о том, что организаторы стрельбы в мечетях не собирались ограничиваться применением одного лишь оружия. На парковке близ мусульманских сооружений полиция обнаружила автомобили со взрывными устройствами. К счастью, преступники не успели привести бомбы в действие.
Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU