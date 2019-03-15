2019-03-15T09:58:26+03:00
Происшествия

Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 48 человек

Операция по задержанию организаторов стрельбы в мечетях продолжается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 48 человекЧисло жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 48 человекФото: REUTERS
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Число жертв стрельбы в мечетях Новой Зеландии увеличилось до 48 человек. Такую информацию предоставила премьер-министр островного государства Джасинда Ардер.

Согласно данным AFP, операция по задержанию подозреваемых в организации и осуществлении теракта продолжается.

Напомним, что в пятницу, 15 марта, сразу несколько мечетей города Крайстчерч были атакованы вооруженными людьми. Сколько именно человек участвовали в нападении пока точно неизвестно, однако правоохранители уже арестовали трех мужчин и одну женщину. Также известно, что одним из подозреваемых является уроженец Австралии Брентон Таррант, который придерживается теории превосходства белой расы. Он, предположительно, все еще находится на свободе.

Сайт kp.ru писал о том, что организаторы стрельбы в мечетях не собирались ограничиваться применением одного лишь оружия. На парковке близ мусульманских сооружений полиция обнаружила автомобили со взрывными устройствами. К счастью, преступники не успели привести бомбы в действие.

Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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