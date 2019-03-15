2019-03-15T12:49:59+03:00
Политика

Путин считает, что "дело Калви" не должно влиять на инвестклимат в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о его позиции по ситуации с арестом американского бизнесмена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Майк Калви. Фото: EPA ТАССМайк Калви. Фото: EPA ТАСС
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Президент России Владимир Путин не стал комментировать дело основателя инвестфонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, поскольку расследование еще не завершено. При этом он заявил, что не считает, будто данная ситуация должна как-то негативно сказаться на инвестиционном климате в нашей стране.

Такие слова главы государства передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля сообщил, что на недавней встрече президента с российскими бизнесменами арест Калви действительно упоминался, но конкретной постановки вопроса не было - тема затрагивалась лишь вскользь.

"Дело, скорее, упоминалось рефреном, но конкретной постановки вопроса не было", - сказал Песков.

Напомним, что Калви и пятеро сотрудников его фонда были арестованы в Москве в середине февраля 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Сайт kp.ru писал о том, что на фоне такой ситуации отдельные американские предприниматели отказались ехать на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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