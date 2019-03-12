Американские бизнесмены намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-12T13:12:03+03:00

О своем отказе от поездки на Петербургский экономический форум уже заявил также посол США в РФ Джон Хантсман

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Посол США в России Джон Хантсман объявил об отказе участвовать в запланированном на начало июня Петербургском международном экономическом форуме. Такой же позиции придерживаются представители ряда крупных американских компаний.

Причиной бойкотирования ПМЭФ стал арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется российскими властями в мошенничестве в особо крупном размере.

Сайт kp.ru писал о том, что предприниматель и еще пятеро сотрудников его организации были арестованы в середине февраля 2019 года. Согласно данным следствия, вместе они убедили акционера банка "Восточный" принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга по изначально завышенной цене. Сам Калви все отрицает.

Между тем, как сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники, с начала расследования в отношении основателя фонда отдельные американские бизнесмены отметили уже запланированные поездки в Россию. Также некоторые обратились за юридической консультацией относительно обеспечения безопасности своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU