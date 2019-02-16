Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

СЕГОДНЯ 16:00 2019-02-16T16:08:55+03:00

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В субботу, 16 февраля, Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Как стало известно, предпринимателя отправили в СИЗО на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей», - цитирует судью Артура Карпова ТАСС.

Между тем защита подозреваемого не согласна с решением суда и уже заявила о намерении обжаловать его в Мосгорсуде. «Будем просить о домашнем аресте или залоге», - сказал адвокат Калви.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве в минувшую пятницу, 15 февраля. Причем, как отмечалось, по одному делу вместе с американским бизнесменом были задержаны еще пять человек. А чуть позже Басманный суд Москвы решил, что следующие трое суток 51-летний Майкл Калви проведет в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU