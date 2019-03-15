Адвокат Бутиной считает, что она сможет выйти на свободу уже в апреле

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-15T13:23:40+03:00

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Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина может выйти на свободу уже в следующем месяце. Такое заявление сделал ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Гарантий нет, и все будет зависеть от судьи, но мы настроены оптимистично", - сказал представитель стороны защиты в интервью радиостанции WTOP.

Напомним, что Мария была арестована в США еще в июле прошлого года. Она до последнего отрицала, что является иностранным агентом, однако американским властям все же удалось заставить запуганную девушку пойти на сделку со следствием.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре Бутина решила признать вину по одному из пунктов обвинения - участие в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. При этом сам президент РФ Владимир Путин отверг возможность того, что девушка может являться шпионкой, ведь спецслужбы не давали ей никаких указаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/681815" frameborder="0"></iframe> Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?!.

ИСТОЧНИК KP.RU