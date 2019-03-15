2019-03-15T13:43:20+03:00
Общество

Певец Тото Кутуньо не был уведомлен о запрете на въезд на Украину

Концерт исполнителя в Киеве запланирован на 23 марта
Александр ДЖУМАЕВ
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Итальянский певец Тото КутуньоИтальянский певец Тото КутуньоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянский певец Тото Кутуньо, который должен выступить с концертом в Киеве 23 марта, не получал уведомления об отмене концерта или запрете пересечения украинской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя исполнителя.

"Мы никаких официальных уведомлений не получали. Мы узнаем все сейчас из СМИ. У нас в Киеве запланирован концерт на 23 марта во дворце "Украина". Запланировано большое шоу с участием оркестра из 60 человек, это проект "побратимства" нашей музыкальной группы и украинских музыкантов", - заявил собеседник агентства. Представитель Кутуньо добавил, что в случае отмены концерта не по вине артиста организаторам придется выплатить большую неустойку.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что группа украинских депутатов предложила запретить Тото Кутуньо въезд на Украину, сославшись на его "пророссийскую позицию". Стоит отметить, что украинские власти ранее запретили въезд в страну еще двум итальянцам: актеру Микеле Плачидо и певцу Аль Бано.

Интервью с Тото КУТУНЬО.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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