Итальянский певец Аль Бано попал в "черный" список Минкульта Украины

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-11T17:04:56+03:00

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Известный итальянский певец Аль Бано Карризи попал в "черный" список министерства культуры Украины после того, как его признали угрозой национальной безопасности. Соответствующая информация была представлена пресс-службой ведомства.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Альбано Карризи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкульта.

Здесь же отмечается, что имя 75-летнего певца было добавлено в базу данных на основании обращения Службы безопасности Украины. Причина же такого решения не раскрывается.

Стоит отметить, что сам Аль Бано неоднократно посещал Россию с концертами и был очень популярен в конце прошлого века. Однажды он даже дал интервью "Комсомольской правде", в котором рассказал о своих прогулках по Москве и отношении к русским людям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="226" src="https://www.kp.ru/video/embed/418811" frameborder="0"></iframe> АльБано и Марина Девятова "Я назову тебя зоренькой".На концерте "Аль Бано и леди" с итальянским певцом выступили звезды российской эстрады. Наряду с композициями на родном языке Аль Бано пел и на русском.Жанна ДЗУГОВА

ИСТОЧНИК KP.RU