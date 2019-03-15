"Нечеловеческий поступок". Заместитель главы Совета муфтиев России прокомментировал трагедию в Крайстчерче

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-15T14:29:08+03:00

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Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал трагедию в новозеландском городе Крайстчерч. По его словам, у участников сегодняшнего нападения "нет ни национальности, ни вероисповедания".

"Это, безусловно, нечеловеческий поступок, когда люди врываются в храм. В храм любой религии, потому что были события и в христианских храмах, не первый случай в мусульманских храмах. Что двигает таких людей совершать такой тяжкий греховный поступок, известно, наверное, только Всевышнему", - заявил Аббясов.

Говоря о мотивах совершения преступления, религиозный деятель отметил, что подобная трагедия может произойти в любой точке мира. Аббясов добавил, что причиной совершения нападения мог стать целый ряд обстоятельств - от действий "политических сил" до "неуравновешенности людей". "На наш взгляд, это делается осознанно. Потому что пытаются через подобного рода теракты, такое злодеяние наращивать неприязнь одной культуры по отношению к другой, одной религии по отношению к другой религии", - сказал он в эфире радиостанции.

В заключение Аббясов подчеркнул, что разжигание межрелигиозной ненависти является опасной тенденцией, однако все религии мира считают подобное грехом. "слава богу, представители ислама, христианства, иудаизма всегда подчеркивают, что наши религии не призывают к таким действиям, это, безусловно, тяжкий грех – совершать такие злодеяния. Поэтому в этом отношении большинство людей все-таки здравомыслящие, они это прекрасно понимают. Но есть такие индивидуумы, которые, к сожалению, могут совершать подобного рода террористические акты", - заключил представитель Союза муфтиев России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Жертвами стрельбы стали 49 человек; по подозрению в участии в нападении были задержаны трое мужчин и одна женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU