МИД РФ: абсурдно собирать миллионы на помощь Сирии и сохранять санкции против нее

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-15T16:32:40+03:00

МИД РФ: абсурдно собирать миллионы на помощь Сирии и сохранить станции против нее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Действия стран, которые вводят блокирующие санкции против Дамаска, но при этом собирают миллионы долларов на помощь Сирии и сирийцам является настоящим абсурдом. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Третьей международной донорской конференции «Поддерживая будущее Сирии и региона», которая прошла в Брюсселе под эгидой ЕС и ООН

По словам представителя МИД российская сторона использовала брюссельскую площадку «для того, чтобы донести до всех ответственных членов международного сообщества пагубность односторонних санкций, которые были введены против Дамаска рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии».

«Это настоящий абсурд – с одной стороны собирать деньги, миллионы долларов на помощь Сирии и сирийцам, говорить об их бедственном положении, заниматься организацией неправительственных фондов, перечислять в эти фонды и структуры огромные суммы денег. А с другой стороны – вводить блокирующие санкции. Эти вещи друг другу абсолютно противоречат», - заявила представитель МИД.

В МИД Сирии также отметили «лицемерность выступления европейских представителей с выражением сочувствия сирийцам из тех государств, которые оказывали неограниченную поддержку террористическим группировкам». В Дамаске сообщили, что «удивлены созывом в Брюсселе международной конференции по Сирии без участия представителей сирийского правительства»

Ранее 14 марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по прибытии на министерскую часть Третьей международной донорской конференции заявила, что Европейский союз направит денежные средства на восстановление Сирии только тогда, когда увидит начало политического процесса под эгидой ООН в Женеве. По итогам конференции было ЕС принял решение выделить €1,5 млрд сирийским беженцам в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU