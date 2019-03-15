Прах диктатора Франко перенесут в семейный пантеон в Пардо

СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-15T19:04:00+03:00

Сейчас останки генералиссимуса находятся в том же комплексе, где захоронены жертвы его режима

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Правительство Испании назначило вынос останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине павших в Мадриде в фамильный пантеон в Пардо 10 июня.

В настоящий момент прах организатора военного переворота находится в гробнице монументального комплекса Долина Павших. Там же захоронены и многие жертвы его режима. Испанские власти считают, что комплекс должен стать не местом поклонения диктатору, а местом примирения после гражданской войны, жертвой которой стали многие испанцы.

Испанское правительство одобрило декрет на эксгумацию останков Франко и перенос их в другое место еще в августе прошлого года. Тогда премьер-министр страны Педро Санчес дал обещание провести процедуру до конца 2018 года, однако родственники оспаривали это решение в суде.

В феврале текущего года семье генералиссимуса дали две недели на то, чтобы они определились с местом захоронения его останков. В правительстве отметили, что процедура пройдет вне зависимости от согласия родственников, но пообещали, что проведут эксгумацию с достоинством и уважением.

Ранее, внуки Франко просили перенести его прах в крипту собора Альмудена в Мадриде, но им отказали.

Франсиско Франко (1892-1975) - испанский военный и государственный деятель, каудильо (вождь) Испании в 1939—1975 годах. Был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне между республиканцами и националистами.

ИСТОЧНИК KP.RU