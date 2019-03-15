Запад озвучил условие, при котором готов помочь в восстановлении Сирии

СЕГОДНЯ 19:04 2019-03-15T19:04:03+03:00

Этого не произойдет до тех пор, пока в республике не начнется «подлинный политический процесс»

Изменить размер текста: A A

Запад назвал условие, исполнение которого будет шагом к тому, чтобы оказать помощь в восстановлении Сирийской Арабской республики (САР). Этого не произойдет до тех пор, пока в воюющей стране не начнется «подлинный политический процесс».

Данной мерой будут руководствоваться власти США, Франции, Германии и Великобритании. Заявление было приурочено к восьмой годовщине конфликта в Сирии .

«Мы не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке какой-либо помощи в целях восстановления до тех пор, пока не будет начат необратимый и заслуживающий доверия, предметный и подлинный политический процесс», — говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

Российскую и сирийскую сторону призвали не препятствовать сирийским беженцам добровольно и безопасно вернуться в свои дома.

В свою очередь в российском МИД уверены, что помощь САР должна оказываться вне зависимости от политических режимов, пишет RT.

Cайт kp.ru писал, что Мария Захарова заявила, что действия стран, которые вводят блокирующие санкции против Дамаска, но при этом собирают миллионы долларов на помощь Сирии и сирийцам является настоящим абсурдом.

ИСТОЧНИК KP.RU