2019-03-15T20:30:19+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

Как заявил глава международного комитета Леонид Слуцкий, нынешняя политика Вашингтона «вызывает сожаление»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Госдуме прокомментировали новые антироссийские санкции США. Так, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что нынешняя политика Соединенных Штатов «вызывает сожаление». При этом он подчеркнул, Вашингтон противопоставляет свои санкции нормам и принципам международного права.

«Подобные вещи для нас не страшны, не чувствительны. И таким образом США доказывают всему миру свое противостояние нормам, принципам и традициям международного права», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 марта, стало известно, что Соединенные Штаты ужесточили антироссийские санкции по Украине. Как отмечалось, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении еще шести физических лиц и восьми компаний. В частности, под ограничения попал заместитель главы погранслужбы РФ Геннадий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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