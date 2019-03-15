Порошенко жестко ответил пенсионеру, «поблагодарившего» его за бедность

СЕГОДНЯ 23:13 2019-03-15T23:13:39+03:00

Как считает сам президент Украины, благодарить его нужно «не за бедность, а за борьбу с бедностью»

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В пятницу, 15 марта, президент Украины Петр Порошенко посетил мемориальный парк Красное Поле, расположенный неподалеку от города Хуст в Закарпатье. Причем эта предвыборная поездка завершилась весьма неприятным для главы незалежной инцидентом.

Так, один из пенсионеров, проживающих в Хусте, «поблагодарил» украинского лидера за бедность в стране, сообщает информагентство «Украинские новости». Причем сначала Порошенко не стал реагировать на слова пожилого мужчины, однако затем внезапно повернулся и резко поправил говорившего, заявив, что благодарить его нужно «не за бедность, а за борьбу с бедностью».

Между тем пенсионер попытался возразить президенту своей страны. «Вы нас довели до этой бедности», - сказал он, на что украинский лидер ответил: «Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях Петр Порошенко назвал бедность одним из главных препятствий на пути вступления Украины в Евросоюз и НАТО. При этом он пообещал, что в ближайшее время столь «унизительная» для граждан экономическая ситуация изменится, и люди начнут ощущать на себе улучшения.

ИСТОЧНИК KP.RU