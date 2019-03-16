2019-03-16T14:28:22+03:00
Политика

США перебросили в Европу пятый бомбардировщик В-52, способный нести ядерное оружие

Самолет совершил посадку на авиабазе Фэрфорд в Великобритании
Марина ВЕНЦОВА
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США перебросил в Европу пятый бомбардировщик В-52США перебросил в Европу пятый бомбардировщик В-52Фото: REUTERS
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Пятый по счету стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, переброшен на передовую базу Соединенного Королевства.

Как свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб, самолет совершил посадку в 12:35 мск.

Четыре таких бомбардировщика США за минувшие двое суток были переброшены с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана. Как передает Интерфакс, в ближайшие дни их количество может увеличиться до шести-восьми единиц.

Последний раз такая массированная переброска стратегических бомбардировщиков ВВС США наблюдалась в 2003 году. Тогда на авиабазе Фэрфорд было размещено до 20 самолетов B-52H. Они должны были принять участие в операции против Ирака.

Ранее сайт kp.ru писал, что США перебросили на авиабазу в Великобритании три бомбардировщика B-52H Stratofortress. Они были доставлены в Европу в связи с предстоящими учениями НАТО в Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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