США перебросили в Британию три бомбардировщика, способных нести ядерное оружие

СЕГОДНЯ 19:33 2019-03-14T19:33:00+03:00

B-52H Stratofortress были доставлены в Европу в связи с предстоящими учениями НАТО в Грузии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщается, что B-52H Stratofortress были доставлены в Европу в связи с предстоящими учениями НАТО в Грузии

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В четверг, 14 марта, Соединенные Штаты перебросили на британскую передовую базу Фэрфорд три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Об этом говорят данные западных авиадиспетчерских служб.

Как сообщается, на Фэрфорд прибудет еще несколько таких бомбардировщиков. В общем на авиабазе Великобритании будет восемь B-52H.

Перед прибытием на авиабазу один из бомбардировщиков совершил полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря.

Переброска B-52H Stratofortress в Европу осуществляется в связи с предстоящими учениями «NATO-GEO EX19» в Грузии. Однако на данный момент нет официальных сведений о том, будут ли бомбардировщики участвовать в учениях.

Накануне самолет Военно-воздушных сил США Boeing OC-135B Open Skies пролетел над территорией России. Наблюдательный полет был совершен в рамках Договора по открытому небу. Он был замечен в зоне действия приемника Читы в 06:35 мск в четверг, 14 марта. Ранее наблюдательный полет был совершен американским самолетом в районе Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, он был зафиксирован также в районе Читы 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU