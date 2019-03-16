Дипломаты России и Швеции обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-16T15:04:51+03:00

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На встрече в Стокгольме первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил в Стокгольме с первым замглавы МИД Швеции Анникой Седер и сопредседателем российско-шведского наблюдательного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Анн Линде обсудили отношения Россия и Евросоюза, ситуацию на Украине, в Сирии и в Венесуэлы, а также вопрос нераспространения и контроля над вооружениями и безопасность в Балтийском море. Соответствующие сообщение МИД РФ, опубликованном в субботу.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в региональных структурах на Севере Европы и в Арктике, а также по ряду международных проблем, включая отношения Россия - ЕС, ситуацию на Украине, в Сирии, вокруг Венесуэлы, проблематику нераспространения и контроля над вооружениями. Рассмотрены также вопросы укрепления безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что представители МИД двух стран обговорили график предстоящих политических контактов, дальнейшие перспективы развития российско-шведских отношений и «констатировали целесообразность поддержания регулярного диалога, несмотря на расхождение позиций по ряду международных тем».

В пятницу, 15 марта, президент Австрии Александер Ван дер Беллен рассказал о «хорошей» встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в четверг, 14 марта. В ходе встречи стороны также обсуждали отношения между Россией и Евросоюзом, ситуацию в Венесуэле и на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU