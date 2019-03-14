Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым

СЕГОДНЯ 18:44 2019-03-14T18:44:46+03:00

Александер Ван дер Беллен и глава российского МИД обсуждали ситуацию на Украине и в Венесуэле, а также отношении России и ЕС

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что у него состоялась «хорошая» встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг, 14 марта. Он отметил, что во время переговоров стороны обсудили отношения между Россией и Евросоюзом, ситуацию в Венесуэле и на Украине.

«Хороший разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым сегодня об отношениях между ЕС и Россией и ситуации на Украине», - написал Ван дер Беллен в своем микроблоге в Twitter.

Австрийский президент отметил, что в вопросе с Украиной он выступил за обмен пленными, включая Олега Сенцова. «Текущая ситуация в Венесуэле также обсуждалась на сегодняшней встрече с министром иностранных дел России», - сообщил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила Москву с визитом 11-12 марта. Она провела переговоры с Лавровым, на встречу с которорым пришла в Павлово-Посадском платке. Позже Кнайсль провела закрытую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась полтора часа. По итогам австрийский министр заявила, что это был «просто хороший разговор» и отметила, что это был «обзор мировой политической обстановки».

ИСТОЧНИК KP.RU