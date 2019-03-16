В Киеве националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-16T17:08:54+03:00

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В субботу, 16 марта, в Киеве проходит акция протеста против хищений в оборонной сфере Украины. Так, на Майдане Незалежности собралось около двух тысяч сторонников «Национального корпуса», которые в какой-то момент направились к зданию администрации украинского президента Петра Порошенко.

Между тем, дойдя до пункта назначения, активисты наткнулись на кордон из правоохранителей. В результате пройти к администрации главы государства протестующим не удалось. Однако националисты не растерялись и начали забрасывать администрацию Порошенко, а заодно и стражей порядка, плюшевыми свиньями. Более того, активисты установили большую рогатку, из которой затем продолжили «обстрел», сообщают украинские СМИ.

Тысячи националистов направились к администрации Порошенко.

Кстати, напомним о хищениях в оборонной сфере Украины, против которых протестуют украинские националисты. Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что журналисты вскрыли схемы, по которым окружение Петра Порошенко наживалось на поставках для нужд оборонки. Как отмечалось, сумма ущерба составила как минимум 250 миллионов гривен (более полумиллиарда рублей), хотя репортеры сразу признались, что, возможно, откопали лишь верхушку айсберга.

ИСТОЧНИК KP.RU