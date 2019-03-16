2019-03-16T21:56:21+03:00
Звезды

Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

По некоторым данным, у народного артиста СССР открылось желудочно-кишечное кровотечение [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Режиссер Марлен ХуциевРежиссер Марлен ХуциевФото: Ирина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В субботу стало известно об ухудшении состояния здоровья режиссера Марлена Хуциева. Как сообщил журналистам представитель Союза кинематографистов России, 16 марта народный артист СССР попал в реанимацию одной из московских больниц.

«Марлен Мартынович в реанимации», - сказал собеседник ТАСС.

По некоторым данным, у деятеля культуры открылось желудочно-кишечное кровотечение.

Стоит отметить, что Марлена Хуциева только в феврале выписали из больницы, куда он попал незадолго до Нового года. Причем, как сообщал сайт kp.ru, в конце декабря прошлого года режиссера госпитализировали вместе с его супругой Ириной Соловьевой. При этом состояние обоих пациентов оценивалось как тяжелое. Однако жену народного артиста СССР врачи спасти не смогли: она умерла 4 января в реанимации.

Марлен Хуциев: Фильмы для души.4 октября 2010 года 85 лет исполняется известному кинорежиссеру Марлену Хуциеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Марлен Хуциев: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24