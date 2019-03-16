В Сирии мирные жители подорвались на заложенной боевиками ИГ* мине
В субботу, 16 марта, появилась информация о взрыве, прогремевшем в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно, взорвалась мина, заложенная боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
По некоторым данным, в результате инцидента четверо мирных жителей погибли, и еще 36 получили травмы различной степени тяжести. «Четыре человека погибли, и еще 36 пострадали, подорвавшись на заложенной террористами мине в деревне Шула провинции Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении сирийского государственного информагентства SANA.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный случай в Сирии. К примеру, как писал сайт kp.ru, ранее в марте в деревне Арак, расположенной неподалеку от сирийского города Пальмира, прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли восемь человек, и еще 11 получили ранения. Причем причиной того ЧП также стала заложенная боевиками мина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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