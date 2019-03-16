2019-03-16T22:56:16+03:00
Политика

В Сирии мирные жители подорвались на заложенной боевиками ИГ* мине

В результате инцидента погибли четыре человека, и еще 36 пострадали
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Сирии мирные жители продолжают страдать от действий исламистских радикаловВ Сирии мирные жители продолжают страдать от действий исламистских радикаловФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 16 марта, появилась информация о взрыве, прогремевшем в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как стало известно, взорвалась мина, заложенная боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

По некоторым данным, в результате инцидента четверо мирных жителей погибли, и еще 36 получили травмы различной степени тяжести. «Четыре человека погибли, и еще 36 пострадали, подорвавшись на заложенной террористами мине в деревне Шула провинции Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении сирийского государственного информагентства SANA.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый подобный случай в Сирии. К примеру, как писал сайт kp.ru, ранее в марте в деревне Арак, расположенной неподалеку от сирийского города Пальмира, прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли восемь человек, и еще 11 получили ранения. Причем причиной того ЧП также стала заложенная боевиками мина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой
В Москве автомобиль ДПС врезался в столб, пострадал инспектор
Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле
«Она была безумно красива, но не гналась за пиаром»: Волочкова прокомментировала смерть Началовой
В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек
«Юлю убил сахарный диабет»: Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с Началовой
Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге
Пенкин последний раз видел Началову на съемках "Один в один"
Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
Убитый горем отец объявил причину смерти Началовой
Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука»
Юля Началова умерла в окружении семьи
В Румынии построили шоссе длиной в один метр
Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США
На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами