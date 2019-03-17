В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения

СЕГОДНЯ 01:29 2019-03-17T01:53:49+03:00

Во время субботнего антиправительственного шествия часть манифестантов ворвалась в здание национального ТВ Сербии Фото: REUTERS

Полиция после переговоров с протестующими начала вытеснять их из помещений

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В субботу, 16 марта, в Белграде люди вышли на антиправительственный митинг, во время которого несколько десятков протестующих во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем и бывшим мэром столицы Драганом Джиласом ворвались в здание национального Радио и телевидения Сербии (РТС).

Они потребовали предоставить им эфир для заявления, но получили отказ. Прибывшие на место происшествие бойцы спецназа заблокировали проходы на верхние этажи, а полиция начала переговоры с проникшими в помещения демонстрантами, уговаривали уйти добровольно.

В итоге протестующих стали вытеснять и выводить из здания под выкрики собравшейся у входа толпы. Единомышленники манифестантов поддерживают их, скандируя: «Арестуйте Вучича. Идите на Косово. Предательство, предательство!»

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции пообещал наказать всех, кто ворвался в здание национального телевидения, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста в Белграде проходят каждую неделю с начала декабря прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU