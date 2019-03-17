В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения
В субботу, 16 марта, в Белграде люди вышли на антиправительственный митинг, во время которого несколько десятков протестующих во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем и бывшим мэром столицы Драганом Джиласом ворвались в здание национального Радио и телевидения Сербии (РТС).
Они потребовали предоставить им эфир для заявления, но получили отказ. Прибывшие на место происшествие бойцы спецназа заблокировали проходы на верхние этажи, а полиция начала переговоры с проникшими в помещения демонстрантами, уговаривали уйти добровольно.
В итоге протестующих стали вытеснять и выводить из здания под выкрики собравшейся у входа толпы. Единомышленники манифестантов поддерживают их, скандируя: «Арестуйте Вучича. Идите на Косово. Предательство, предательство!»
Глава МВД Сербии Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции пообещал наказать всех, кто ворвался в здание национального телевидения, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста в Белграде проходят каждую неделю с начала декабря прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU