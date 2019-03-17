2019-03-17T01:53:49+03:00
В мире

В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения

Полиция после переговоров с протестующими начала вытеснять их из помещений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Во время субботнего антиправительственного шествия часть манифестантов ворвалась в здание национального ТВ СербииВо время субботнего антиправительственного шествия часть манифестантов ворвалась в здание национального ТВ СербииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 16 марта, в Белграде люди вышли на антиправительственный митинг, во время которого несколько десятков протестующих во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем и бывшим мэром столицы Драганом Джиласом ворвались в здание национального Радио и телевидения Сербии (РТС).

Они потребовали предоставить им эфир для заявления, но получили отказ. Прибывшие на место происшествие бойцы спецназа заблокировали проходы на верхние этажи, а полиция начала переговоры с проникшими в помещения демонстрантами, уговаривали уйти добровольно.

В итоге протестующих стали вытеснять и выводить из здания под выкрики собравшейся у входа толпы. Единомышленники манифестантов поддерживают их, скандируя: «Арестуйте Вучича. Идите на Косово. Предательство, предательство!»

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции пообещал наказать всех, кто ворвался в здание национального телевидения, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, акции протеста в Белграде проходят каждую неделю с начала декабря прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже
В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии
Специалисты расшифровали данные речевого самописца разившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8
Представители России и США обсудят ситуацию в Венесуэле
В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой
В Москве автомобиль ДПС врезался в столб, пострадал инспектор
Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле
В Сирии мирные жители подорвались на заложенной боевиками ИГ* мине
«Она была безумно красива, но не гналась за пиаром»: Волочкова прокомментировала смерть Началовой
В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек
«Юлю убил сахарный диабет»: Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с Началовой
Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге
Пенкин последний раз видел Началову на съемках "Один в один"
Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
Убитый горем отец объявил причину смерти Началовой
Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука»
Юля Началова умерла в окружении семьи
В Румынии построили шоссе длиной в один метр
Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США
На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами